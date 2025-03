Fabi Justus mostra treino com Rafa e celebra fôlego: 'Medula de esportista'

Fabiana Justus, 38, treinou ao lado da irmã, Rafaella Justus, 15, neste domingo (9), e comemorou ter conseguido correr na esteira.

O que aconteceu

A influenciadora posou com a irmã mais nova e contou que nunca conseguiu correr antes do transplante da medula."Fiz um transplante de medula há menos de um ano e estou conseguindo correr, coisa que nunca consegui. Acho que a medula é de um esportista, viu?! Não estou nem me reconhecendo".

A filha de Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024, e passou pelo transplante em março do mesmo ano.