Eliezer e Viih revelam lugar mais inusitado que transaram: 'Tiramos tudo'

Eliezer, 35, e Viih Tube, 24, revelaram o local mais inusitado que já transaram em entrevista ao Sabadou com Virginia, no último sábado (8).

O que aconteceu

Eliezer contou que estavam em Las Vegas, nos Estados Unidos. "A gente tinha um quarto, mas não queríamos o quarto. Queríamos a rua."

Casal decidiu transar na varanda do hotel, que era uma passarela de vidro, com vista dos outros hotéis. "Ninguém conhece a gente aqui mesmo. Quando vamos fazer isso no Brasil?", pensaram na ocasião.