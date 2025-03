Diogo fala sobre 'edredom' com Aline e lembra 'bicos' de Vilma para comerem

Diogo Almeida deixou o BBB 25 (Globo) antes da metade da edição, mas segue comentando o reality show.

O que aconteceu

O brother se envolveu dentro da casa com Aline, que continua no jogo, mas diz que não teria coragem de "ir para baixo do edredom" na casa com ela. "Segurei a onda. Sou muito reservado. Não conseguiria ir para a cama com ela sabendo que tinham milhões de pessoas assistindo. Tive cuidado até para começar a relação. Fiquei com receio se seria bom para mim, para o jogo. Até porque a gente já moraria junto. E com a sogra", contou em entrevista ao Extra.