Para Debora Bloch, Odete Roitman continua atual: 'Elite do atraso'

Na parte da caracterização, uso um cabelo engraçadíssimo, parece um capacete. Quando me vejo pronta, tenho acessos de riso. Não tem nada a ver comigo. Debora Bloch

Dá spoiler sobre os relacionamentos da personagem no remake. "Já na primeira versão da novela, ela tinha amantes e vida sexual ativa, mas era tudo insinuado. No remake, a personagem vai se relacionar com homens mais jovens. Agora, a mulher de 60 anos é colocada para jogo. Não é o caso da Odete, mas as maduras também estão no jogo para relações afetivas. Me apaixonei aos 55 anos. Podemos recomeçar e ser potentes em todas as idades."

Relembra situações de abuso que já passou. "Sentia um desconforto em determinadas situações, mas, naquele tempo, não sabia nomeá-las. Hoje, olho para trás e entendo por que certos episódios me provocaram tanto mal-estar. Existia assédio no trabalho e na vida."