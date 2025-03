Daniele esclarece quem são seus aliados e promete voto 'imprevisível'

Em uma fala, Dani afirmou que seus aliados são os brothers do Quarto Anos 50. Dormem lá Guilherme, Delma, Aline e Vinícius.

Eles [Quarto Fantástico] não sabem ainda que eu jogo. Na verdade, meus aliados são os [Anos] 50. Eles achavam que era aqui, que eram as meninas [Gracyanne e Thamiris]. Eu sempre falei para elas que sempre que desse para ajudar, eu ajudaria Daniele Hypolito

No outro quarto, o Fantástico, dormem Eva, Renata, Vilma, João Pedro, João Gabriel e Maike. Já Daniele costuma dormir no Quarto Nordeste, com Thamiris e Gracyanne. Seu irmão, Diego, e Vitória têm dormido no Quarto do Líder.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas