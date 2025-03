Vida frenética! Daniel Rocha estreia peça, luta boxe e não desgruda do BBB

Daniel Rocha, 34, estreou nesta sexta-feira, no Teatro UOL, a peça "O Marido da Minha Mulher". Na produção, ele interpreta Alex, um personagem que morre logo no começo, mas segue na história.

Fanático por futebol, Alex é casado e tem um filho pequeno, mas tem como prioridade frequentar os jogos do seu time de coração, o Corinthians. "Logo no começo da peça, ele vai pro jogo de futebol e acaba morrendo. Ele volta como um espírito, podendo aparecer unicamente para seu melhor amigo", conta Daniel em entrevista exclusiva a Splash.