'Angélica ficou chocada': cantor censura música lotada de palavrões no Huck

É HOMEM DOS HITS J. Eskine no palco do #Domingão ??? É VUK VUK VUK VUK NA ONDA MALUCA pic.twitter.com/WIL6kwFhgo -- TV Globo (@tvglobo) March 9, 2025

"Angélica ficou chocada". Huck contou, no Domingão, que seu filho mostrou a versão original da música para seus pais, e a apresentadora ficou chocada com o tanto de palavrões.

Meu filho colocou para ela [Angélica] a versão não light da música e Angélica ficou chocada em casa.

"Resenha do Arrocha" tem quase 100 milhões de reproduções. O inegável hit do Carnaval, "Resenha do Arrocha" tem quase 100 milhões de streams no Spotify e quase 25 milhões de visualizações no Youtube.