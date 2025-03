Caio Castro diz que prefere não ter contrato com a Globo: 'Estava cansado'

Ele ressaltou ser grato à Globo e negou qualquer mágoa da emissora. "Tenho o maior reconhecimento pela oportunidade que eu tive, uniu muito bem a fome com a vontade de comer, fiz por onde, dei meu sangue, mas abriram portas para mim, investiram, fizeram acontecer. Não acho legal a galera que sai e critica. Foi legal para cacete [trabalhar na Globo], mudou a vida de um monte de gente, inclusive a minha e da minha família. Tenho muito respeito pelos caras e sai de portas abertas".

O último trabalho de Caio Castro na Globo foi na novela "Todas as Flores" (2022), de João Emanuel Carneiro. Desde então, ele admite que recebeu convites, mas que sua escolha pelo automobilismo impossibilita a carreira artística. "Eu fiz a opção de me dedicar às pistas, não consigo fazer as duas coisas com alta performance".