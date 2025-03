BBB: Thamiris desabafa sobre relação com Vitória Strada: 'Fiquei sentida'

Pouco antes da formação de mais um Paredão no BBB 25 (Globo), Thamiris conversa com Gracyanne Barbosa sobre sua relação com Vitória Strada.

O que aconteceu

As duas comentam a recente mudança da atriz e de Daniele Hypolito para o quarto Anos 50. Elas afirmam que se surpreenderam mais com Strada, já que a ginasta, desde o início, frequentava mais o outro cômodo.