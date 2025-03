BBB 25: Que horas o Big Fone tocará hoje? Entenda dinâmica

O brother ou sister que atender ao Big Fone será encaminhado para uma "loja misteriosa", onde terá a chance de comprar um "Poder".

Dentre os poderes disponíveis, estão:

Poder de Anular: anular um voto que o comprador do poder recebeu na votação da casa.

Poder do Não: veta a imunidade dada pelo Anjo.

Poder do Dois: voto com "peso dois" na votação da casa.

Poder do Desvio: pode retirar alguém da Mira do Líder (inclusive, a si mesmo).

Poder da Imunidade: fica imune ao Paredão.

Poder Supremo: pode uma pessoa emparedada por alguém que está fora da berlinda. É possível indicar a pessoa imunizada pelo Anjo e até trocar a indicação do Líder.

A depender do Poder escolhido, o participante que o detém poderá alterar a dinâmica do Paredão deste domingo, 9.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.