BBB 25: Maike ouve papo de rivais na Central do Líder e expõe para aliados

Maike, 30, compartilhou com seus aliados do BBB 25 (Globo) uma conversa que ouviu, pela Central do Líder, entre a turma do Quarto Anos 50.

O que aconteceu

O representante comercial ouviu o grupo avaliar se seria melhor para Aline, 32, um embate com João Gabriel, 22, ou com Gracyanne Barbosa, 41, no Paredão. O salva-vidas de rodeio e a musa fitness foram considerados por serem pessoas com quem a policial militar já se desentendeu na casa.