BBB 25: Dona Vilma se confunde com toque de Big Fone: 'Pensei que era TV'

Quando o Big Fone tocou, Vilma chegou a vê-lo, mas permaneceu sentada na cadeira onde estava. Após alguns segundos, correu para atendê-lo, mas não obteve sucesso.

Mais tarde, ela desabafou com Renata sobre o episódio. "Tô tremendo", disse. "Poderia ter ido no outro telefone, mas na hora que tocou pensei que era alguma atenção na TV".

Surpresa, Renata lamentou. "Não fala isso, não acredito. A gente fica mesmo agoniada", disse.

