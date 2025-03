BBB 25: Daniele comprou 'Poder do Dois' e poderá mudar Paredão; entenda

Na loja misteriosa, sozinha, ela escolheu comprar o "Poder do Dois". Assim, ela terá direito a um voto com o peso de dois na votação desta noite.

Após confirmar a compra, ela recebeu um aviso do Big Boss:

Você vai usar este Poder quando solicitada. Aproveite e guarde essa informação como achar melhor. Pense na melhor estratégia para o seu jogo e volte para a casa imediatamente . Big Boss

Haviam 6 poderes disponíveis, mas Daniele não sabia exatamente o que cada um significava. Eram eles:

Poder de Anular: anular um voto que o comprador do poder recebeu na votação da casa.

Poder do Não: veta a imunidade dada pelo Anjo.

Poder do Dois: voto com "peso dois" na votação da casa.

Poder do Desvio: pode retirar alguém da Mira do Líder (inclusive, a si mesmo).

Poder da Imunidade: fica imune ao Paredão.

Poder Supremo: pode uma pessoa emparedada por alguém que está fora da berlinda. É possível indicar a pessoa imunizada pelo Anjo e até trocar a indicação do Líder.

