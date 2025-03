Daniele atende ao Big Fone e recebe benefício: 'Na hora certa, vai saber'

Após todos os brothers completarem o Raio-X, por volta das 11h10, o Big fone tocou. Vilma estava muito próxima dele, mas Daniele correu mais rápido para atendê-lo.

Na mensagem, a sister soube que havia recebido um "benefício", mas não foi avisada sobre qual era:

Atenção: você ganhou um benefício, e para o bem do seu jogo, você pode usar a estratégia de não contar nada para os outros, por enquanto. Repetindo: você ganhou um benefício. Na hora certa, você vai saber do que se trata

O momento foi exibido ao vivo na programação da Globo. Até a mais recente atualização deste texto, ela não foi avisada ou encaminhada para a "loja".

Dentre os poderes disponíveis, existem:

Poder de Anular: anular um voto que o comprador do poder recebeu na votação da casa.

Poder do Não: veta a imunidade dada pelo Anjo.

Poder do Dois: voto com "peso dois" na votação da casa.

Poder do Desvio: pode retirar alguém da Mira do Líder (inclusive, a si mesmo).

Poder da Imunidade: fica imune ao Paredão.

Poder Supremo: pode uma pessoa emparedada por alguém que está fora da berlinda. É possível indicar a pessoa imunizada pelo Anjo e até trocar a indicação do Líder.