BBB 25: Aline cogita receber votos e provoca: 'Vai votar estressado'

Em conversa com Joselma, Aline cogita ser alvo de alguns brothers no próximo Paredão do BBB 25.

O que aconteceu

A dona de casa foi escolhida por Thamiris como 'a mais egoísta' e 'a mais mentirosa', enquanto a policial foi apontada como 'a mais sonsa'. "Os bons jogadores, jogam calados, observando tudo. Eu digo isso direto", reflete a pernambucana.