Aline diz que jogo de Gracyanne 'já está feio': 'Faz média com todo mundo'

Querendo ou não, é uma pessoa que fica fazendo média com todo mundo, e já meteu ferro em todo mundo. Só fica fazendo média para sair da evidência, mas todo mundo já percebeu essa jogada dela já, já está cansada. Já está feio mesmo, está todo mundo sem saco Aline

Vitória questiona sobre Diego e Daniele Hypolito, e Aline diz que os ginastas são opções de voto para alguns brothers. "Acho que nesse momento os alvos deles são eu e Vinícius, de Maike. Ou Dani e Diego, por eles."

