Xuxa posta manifesto no Dia das Mulheres: 'Cobrança de todo mundo'

Xuxa, 61, fez um manifesto nas redes sociais em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado hoje.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou um vídeo ao som de "Man! I feel like a woman", de Shania Twain, no Instagram. Xuxa surge em imagens de vários momentos de sua trajetória, com mensagens de empoderamento.