Vencedor do Oscar 2025 tem mesmo nome e sinopse similar a curta brasileiro

Nas redes sociais, Gabriela apontou essas e outras similaridades entre o seu filme e o vencedor do Oscar. No entanto, ela prefere não afirmar que houve plágio. "Fica muito subjetivo, no cinema, (determinar) o que é cópia ou referência. Acredito que as ideias estão pulsando quando é uma coisa que todo mundo está falando. Essa era uma ideia possível de ter tido em mais de um lugar ao mesmo tempo. Claro que causam surpresa as semelhanças entre os dois", disse em entrevista ao O Globo.