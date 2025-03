Vai morrer? Iberê é atacado por dois homens misteriosos em 'Mania de Você'

No capítulo de segunda-feira (10), da novela "Mania de Você" (Globo), Molina pede perdão a Luma e tenta convencê-la a ser sua cúmplice contra Mavi e Viola.

Iberê é abordado por dois capangas de Molina. Molina garante a Luma que rompeu com Mércia. Marcel e os amigos de Viola desaprovam sua aproximação com Mavi. Lorena não consegue falar com Iberê.

Luma acusa Mavi de tê-la traído novamente. Berta deixa sua herança para Henriquinho. Luma encontra o diário de Molina.