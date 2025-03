Filme de ficção cercado de polêmicas vai sair da Netflix daqui cinco dias

A trama gira em torno da bióloga Lena (Natalie Portman), que busca respostas para o sumiço do marido. Em sua investigação pessoal, ela recebe a proposta para integrar um grupo de cientistas militares que entram em "The Shimmer", área classificada como zona de desastre químico. Muitos profissionais que frequentam a região desaparecem sem deixar rastros, como foi o caso do marido de Lena.

Natalie Portman em cena de "Aniquilação", filme com produção da Netflix Imagem: Reprodução

Baseado em livro homônimo de Jeff VanderMeer, filme foi criticado por branquear personagens. As críticas se referiam principalmente aos papéis de Natalie Portman e Jennifer Jason Leigh, que no livro tinham como características ascendências asiática e indígena respectivamente.

Diretor e roteirista reagiu aos comentários negativos sobre branquamento. Em entrevista ao Dealine, no ano do lançamento, Alex Garland fez mea-culpa, mas argumentou dizendo que não viu no livro etnias especificadas.

Mas os personagens do livro que li e adaptei não receberam nomes ou etnias. Eu escalei o filme reagindo apenas aos atores que conheci no processo de seleção, ou atores com quem trabalhei antes. Não houve pressão do estúdio para escalar brancos. As escolhas de elenco foram inteiramente minhas. Como um homem branco de meia-idade, posso acreditar que às vezes posso ser culpado de racismo inconsciente, da maneira que potencialmente todos nós somos. Mas não havia nada de cínico ou conspiratório na maneira como escalei esse filme Alex Garland