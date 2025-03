Quem é Pedro Cantelmo, cineasta que viveu affair com Anitta

Pedro Cantelmo, cineasta com mais de 10 anos de experiência, viveu um affair com Anitta duas vezes. A história dos dois veio a tona com o lançamento do documentário "Larissa: O outro lado de Anitta".

O que aconteceu

Em 2004, eles viveram um romance, quando ele tinha 13 anos e a cantora, 11, e viviam em Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. "Ele era o cara mais gato do bairro, uma loucura, e eu não era. E eu era horrorosa. Ele veio me beijar, foi tipo: eu não estava conseguindo acreditar naquilo, porque ele era muito, muito, gato, e eu não era. Fiquei muito feliz e falei: 'ai, meu Deus, estou beijando o cara mais gato que eu vou beijar a minha vida inteira", disse a artista.

Pedro começou a filmar aos 15 anos, e aos 23, fundou sua própria produtora. Ele trabalhou como diretor para Netflix e diretor criativo em projetos para grandes marcas.