Paolla Oliveira faz desabafo no Dia da Mulher: 'Nos reduzem a um corpo'

Paolla Oliveira, 42, usou as redes sociais para falar sobre o Dia Internacional da Mulher e desabafou sobre as críticas que recebe sobre o próprio corpo.

O que aconteceu

Um dia do ano para lembrar, 364 para lutar por respeito. Ser mulher não é um convite, uma permissão. Mas, para eles, parece ser. Enquanto nos parabenizam hoje, amanhã continuam nos reduzindo a um corpo. Todo dia, em qualquer lugar. Na rua, no trabalho, no Carnaval, na internet, na nossa cara.

Paolla Oliveira em post no Instagram

Em seu desabafo, ela diz que parar nunca foi uma opção. "Mesmo assim, seguimos, porque parar nunca foi uma opção. Mas se estamos aqui, hoje, falando, existindo, resistindo, é porque mesmo na queda sempre houve mãos estendidas. O peso que você sente nos ombros, tantas de nós já carregamos."