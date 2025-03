Pai atualiza estado de Whindersson após internação em clínica psiquiátrica

Ele disse que pretender abraçar o filho em breve. "Logo, logo vamos estar com ele, visitar ele, dar um abraço nele. Minha vontade é trazer ele para cá, para o interior, passar um tempo aqui. Mas quero tranquilizar vocês e agradecer pelas orações. Está dando tudo certo e logo, logo ele vai estar fazendo todo mundo sorrir. Obrigada, boa noite."

Internação

O humorista decidiu se internar em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo para cuidar de sua saúde mental. "Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama", diz nota divulgada pela Non Stop Produções Artísticas, empresa responsável pela carreira do humorista.

Essa não é a primeira vez que Whindersson busca cuidados mentais para depressão. Em entrevista a Rafinha Bastos, em 2021, o artista revelou que já havia sido internado por ser "uma pessoa depressiva."