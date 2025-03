Maike ativa o 'dedo-duro' e descobre quem mais votou nele no BBB 25

O nadador Maike usou a Central do Líder assim que chegou ao Apê montado especialmente para quem assume a liderança no BBB 25. Através de uma função exclusiva do espaço, o brother pôde acessar um recurso conhecido como "dedo-duro", que revela quais participantes já votaram nele ao longo do jogo.

O que houve

Ao ativar a função, Maike descobriu que acumulou um total de oito votos até o momento.