Huck parabeniza filho por aniversário de 20 anos com fotos do fundo do baú

Luciano Huck celebrou o aniversário de 20 anos do primogênito, Joaquim, e regatou fotos antigas.

O que aconteceu

O filho mais velho do apresentador com Angélica faz aniversário neste sábado (8) e Huck publicou uma série de fotos para homenageá-lo nas redes sociais. "Há exatos 20 anos, no dia 8 de março de 2005, em pleno Dia Internacional da Mulher e no aniversário de Hebe Camargo, ele chegou em nossas vidas: Joaquim. Com seus cabelos espetados, veio para transformar nosso mundo. Joaquim foi o primeiro passo para o salto mais importante da minha vida: nossa família", começou na legenda.

Luciano rasgou elogios ao filho e declarou todo seu amor e admiração por ele. "Nosso primogênito nasceu sob os holofotes — sua chegada foi um evento. Teve uma infância muito diferente da nossa, cercada de privilégios, passando de camarim em camarim, vivendo os bastidores da TV como poucos. Uma receita que poderia ter desandado. Mas não. Muito pelo contrário. Joaquim se tornou um homem curioso, interessado e interessante, fiel aos seus valores, inteligente, pronto para qualquer conversa e sempre com uma pitada de humor afiado —uma companhia deliciosa. Parabéns, meu filho! Que você siga sendo esse cara incrível. Te amo. Amor maior que eu", finalizou.