O que sabemos e o que falta desvendar sobre morte de Gene Hackman e esposa

Gene Hackman, 95, e Betsy Arakawa, 65, foram encontrados mortos em casa por um funcionário no dia 27 de fevereiro. As circunstâncias eram misteriosas: o corpo do ator foi encontrado na entrada da casa, enquanto a pianista estava no chão do banheiro, com comprimidos espalhados pela pia. Um dos três cachorros do casal também havia morrido.

Tudo o que já sabemos

Betsy morreu primeiro em decorrência de um vírus. A autópsia revelou que ela havia contraído hantavirose, uma infecção viral transmitida por ratos que causa sintomas respiratórios, dores e náusea. Os investigadores determinaram 11 de fevereiro como a data da morte da pianista.

Os comprimidos encontrados no banheiro foram identificados. Segundo o legista responsável pelo caso, a medicação era tratamento para uma condição na tireoide.