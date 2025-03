'Garota do Momento': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 10/3 a 15/3

Sérgio acompanha Beatriz à delegacia. Eugênia termina o namoro com Topete. Cássio teme que o plano de Bia contra Beatriz dê errado. Maristela e Juliano armam para que Beatriz e Carmem. Eugênia descobre o plano de Alfredo e Jacira. Alfredo demite Topete. Anita começa a trabalhar com Marlene. Ronaldo incentiva Lígia a compor. O delegado confronta Beatriz sobre o suposto roubo do colar. Glorinha informa a Beto sobre a possibilidade de Beatriz ser presa. Carmem é avisada sobre o depósito de uma grande quantia em sua conta bancária.

Terça-feira, 11 de março

Carmem decide ir para o Rio de Janeiro. Beto acode Beatriz. A polícia chega à casa de Carmem. Basílio confronta Maristela e Juliano sobre a prisão de Beatriz. A imprensa anuncia o ocorrido com Beatriz, e Clarice desconfia. Lígia e Anita conversam com Celeste e Edu, respectivamente. Clarice visita Beatriz. Onofre exige que Sérgio e Alfredo tirem a novela 'Senhora' do ar.

Quarta-feira, 12 de março

Onofre retira seu patrocínio da novela. Basílio e Beto se estranham. Beatriz deduz que foi Cássio quem furtou o colar de joias. Topete pede ajuda a Jacira para recuperar seu emprego na TV. Sérgio nega a solução de Bia e Cássio. Cássio é convocado a depor na delegacia. Beto e Basílio confrontam Cássio. Ronaldo desconfia dos ciúmes de Lígia. Cássio ameaça a família Alencar.

Quinta-feira, 13 de março