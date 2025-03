Gal Costa: como foi audiência de homem que diz ter trabalhado sem salário

Um auxiliar de limpeza afirmou que via o homem no imóvel aos sábados e durante a semana, geralmente chegando por volta das 8h. Ele disse ter presenciado Ed saindo com Gal e Wilma algumas vezes, mas não soube dizer de quem era o carro.

Uma assistente administrativa, que trabalhou com Gal entre 2012 e 2020, relatou que já encontrou o homem aspirando a casa, limpando janelas e fazendo comida. Ela também disse que, em sua função, pagava o salário da esposa de Ed, mas não se recordava em relação ao autor do processo.

Quais os próximos passos

A Justiça vai solicitar informações à Uber sobre um eventual cadastro do homem na plataforma e, em caso positivo, o relatório das viagens realizadas durante o período em que ele alega ter trabalhado para a cantora. Uma nova audiência foi marcada para o final de abril de 2025. Ainda não há uma previsão de desfecho para a disputa.