'Low-profile', irmão de Fernanda Torres dirigiu campeões de bilheteria

Cláudio Torres, 62, surpreendeu ao homenagear a irmã, Fernanda Torres, 59, no Globo Repórter da última sexta-feira (7).

Quem é Cláudio Torres

Irmão de Fernanda Torres é "low-profile", mas tem carreira de sucesso como cineasta, roteirista e produtor. Cláudio é um dos diretores da Conspiração Filmes, com Andrucha Waddington, marido de sua irmã.

Filho de Fernanda Montenegro e Fernando Torres estreou como diretor com "Redentor" (2004). Longa tinha sua mãe, Pedro Cardoso e Miguel Falabella no elenco e venceu prêmio de Melhor Direção no Festival do Rio.