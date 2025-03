Na ressaca pós-Oscar? Confira cinco dicas de livros sobre cinema

Rodrigo Casarin - Atriz que mais tarde viraria escritora, a francesa de origem alemã Anne Wiazemsky relata em "Um Ano Depois" as suas lembranças de um dos momentos mais marcantes do século 20: o explosivo Maio de 1968 na França.

Então casada com o diretor de cinema Jean-Luc Godard e muito próxima a gente como François Truffaut, outro gigante do cinema, Anne constrói um texto memorialístico povoado por gente que fazia sucesso nas telonas. Entre a intimidade e as ruas, as relações privadas e a postura pública de grandes nomes, entrega para os leitores uma obra que mostra como histórias pessoais se cruzam com a macro-história.

"Jornalismo Cultural no Século 21: Literatura, Artes Visuais, Teatro, Cinema, Música", de Franthiesco Ballerini (Summus Editorial)

Fernanda Talarico - Franthiesco Ballerini mergulha nas principais áreas de cobertura do jornalismo cultural no Brasil e no mundo: literatura, artes visuais, teatro, cinema e música. O autor fala também sobre as diferentes plataformas. Uma aula para quem se interessa por cinema e artes em geral.