Assassinato e lavagem cerebral: filme explica obsessão por Charles Manson

Já está disponível na Netflix o documentário "Caos: os Crimes de Charles Manson", do diretor Errol Morris (de "A Tênue Linha da Morte", "Dr. Morte" e outros).

A ideia não é só explicar os crimes de Charles Manson. O novo filme é baseado no livro "Chaos: Charles Manson, the Cia, and the Secret History of the Sixties" ("Caos: Charles Manson, a CIA e a história secreta dos anos 60"), em que o escritor Tom O'Neill propõe a hipótese de que Manson adotou uma técnica desenvolvida pela CIA para criar assassinos através de lavagem cerebral.

Para Errol Morris, o fascínio pelo controle mental é o apelo da história de Charles Manson. No documentário, ele não apoia todas as ideias de Tom O'Neill, mas defende que as pessoas estão mais interessadas em como o assassino convenceu seus discípulos a cometerem os crimes do que nos crimes em si.