Brunna Gonçalves e Ludmilla impõem condição para que família visite a filha

Brunna Gonçalves, 33, revelou ter imposto uma condição para os parentes poderem visitar a sua filha com Ludmilla, 29.

O que aconteceu

A dançarina contou que a família foi vacinada com a dTpa, uma vacina que previne doenças como difteria, tétano e coqueluche. A indicação foi da médica obstetra.