BBB: Juliette e Davi são prova da idealização do 'perseguido', diz filósofo

Os participantes 'mais fracos' e perseguidos do Big Brother Brasil, como Juliette, Davi e Bambam, acabaram vencendo com grande aprovação e se provaram grandes idealizações do público, destacou o filósofo Clóvis de Barros Filho em participação no Camarote do Chico Barney, do Canal UOL.

Você tem uma longa tradição literária que povoa o nosso imaginário, que é a figura do herói. A figura do herói passa por uma série de atributos, mas um deles é o enfrentamento desigual de adversários, ou seja, é uma postura que pode ser solitária, ela é minoritária e enfrenta um adversário que é, num primeiro momento, superior e maior do que ela.