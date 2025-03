BBB 25: Thamiris se veste de Plantão da Globo e inicia Castigo do Monstro

Vitória Strada, 28, e Gracyanne Barbosa, 41, ajudaram a nutricionista a colocar a roupa. A atriz e a musa fitness se impressionaram com as dimensões da fantasia, sobretudo do gigantesco microfone.

Thamiris foi designada por Joselma, 54, como Monstro após esta vencer a Prova do Anjo. Além de ter perdido 300 estalecas e se fantasiar de câmera, a nutricionista terá de fazer reportagens com os outros participantes da casa cada vez que a trilha do Plantão soar.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas