BBB 25: Delma dá Monstro para Thamiris: 'Chumbo trocado'

"Vou colocar Thamiris porque toda ação tem uma reação", disse Delma.

Chumbo trocado. Aconteceu e eu tenho que devolver na mesma hora. Quando ela recebeu o monstro, ela devolveu para Guilherme [na dinâmica do Perde e Ganha] Delma

Como foi a Prova do Anjo

Delma foi a grande vencedora da Prova do Anjo, que começou por volta das 13h no BBB 25 (Globo) e contou com 8 participantes.

A prova da semana foi de sorte. Os brothers precisaram escolher "cards" para seguir ou não para uma próxima rodada do jogo, em uma espécie de "jogo de tabuleiro" de 20 casas.

Diego, Delma, João Gabriel, João Pedro, Renata, Vinícius, Vitória e Guilherme participaram da dinâmica.