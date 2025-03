BBB 25: Joselma se enfurece com acusação de Thamiris: 'Mentirosa é o c*'

Delma garantiu que não se lembrava de ter dito a expressão e acrescentou não ter sido a única que criticou Renata. "Se tiver que dizer, eu digo na cara mesmo. Eu não lembrava da conversa, mas todo mundo meteu o pau em Renata e Eva. Todo mundo falou [contra elas], e eu é que sou mentirosa? Mentirosa é caralh*!", esbravejou.

Ela também admitiu ter dado o Castigo do Monstro para Thamiris por revanche. "Agora me chame de vingativa, porque vingativa eu sou. Vingança é um prato que se come frio. A hora chega, é quando eu devolvo. E a hora chegou de devolver o Monstro!"

A sogra de Guilherme, 27, acusou ainda os membros do Quarto Nordeste de serem falsos. "Não salva um! Eles mesmo estão cavando... Vai caindo por terra, um por um! Aqui é tudo babão, 'bajulão', para tirar o seu da reta quando está perto do Paredão."

