BBB 25: Gracyanne Barbosa critica Aline: 'Não tem como ser sempre reativa'

Thamiris, por sua vez, queixou-se de Aline exagerar em seus questionamentos dentro da casa. "Acho que não é nem reativa, é ser tão questionadora com as coisas", analisou a irmã da recém-eliminada Camilla.

Eva enfatizou ainda que não houve uso de adjetivos, bons ou maus, no almoço especial concedido pelo Big Fone. "Em nenhum momento do almoço, ninguém chamou ninguém de falsa, ninguém chamou ninguém de venenosa."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas