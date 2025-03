BBB 25: Aline detona Thamiris para colegas: 'Cara de pau e sonsa é ela!'

Ela recordou que, momentos antes, Thamiris a havia procurado para dizer que tinha extremo apreço por ela. "Me chamou para conversar, disse que gostava de mim, que tinha uma relação profunda [comigo]... Era melhor não ter me chamado e me feito perder tempo!"

Aline acrescentou que a nutricionista, sim, é possuidora das características que lhe atribui. "Perdi meu precioso tempo para conversar com uma pessoa cara de pau, sonsa... Porque sonsa é ela!"

