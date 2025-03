Antonio Tabet anuncia saída do Porta dos Fundos

O Porta dos Fundos anunciou hoje a saída de Antonio Tabet, Ian SBF e o canal Paramount da empresa; os três faziam parte do quadro societário da companhia. A informação foi confirmada pelo próprio Tabet, por meio das redes sociais.

O que aconteceu

Nas redes oficiais do Porta dos Fundos, uma publicação anunciou a saída de Tabet e Ian SBF e celebrou os 13 anos de contribuição dos sócios, além de deixar o espaço aberto para futuras parcerias. "Não existiria o Porta sem a visão, as ideias, o talento, o senso de humor e a dedicação dos dois", diz a legenda.