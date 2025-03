Anitta diz não se arrepender de nada do fez pelo sucesso: 'Não me culpo'

A cantora não quis entrar em detalhes sobre como ficou a relação com o diretor Pedro Cantelmo. Ela, que viveu um romance na adolescência e ao longo das filmagens, não quis abrir o que motivou o fim do relacionamento recente. "Não temi [expor o romance no doc]."

Encerramento do projeto audiovisual de Anitta traz o recado de que é possível ser feliz sem ser milionário. Ela diz que suas personalidades estão conectadas e a meta é ser feliz independentemente do lugar.

[Meu recado ao público é] que nunca é tarde para se encontrar.

O que é "Larissa: O Outro lado de Anitta?"

O documentário oferece um olhar profundo sobre a jornada de autodescoberta da cantora. Com o olhar íntimo de um antigo crush da juventude, o filme revela ao mundo quem é a verdadeira Larissa.

A produção ainda explora momentos icônicos da carreira da "girl from Rio", com cenas de bastidores do Carnaval no Rio de Janeiro, conquistas em premiações internacionais, o sucesso global com o hit "Envolver" e a apresentação histórica no Coachella.