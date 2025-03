Walter Salles: 'Mundo ganha muito ao descobrir Fernanda Torres'

Apesar da vitória no Oscar, o diretor diz acredita que quem mais "ganhou" com "Ainda Estou Aqui" foi o público de fora do Brasil.

Fernanda é uma atriz extraordinária. O mundo ganhou. Nós ganhamos, mas eles ganharam muito pela possibilidade de conhecer uma atriz renascentista —uma grande atriz, escritora e pensadora. Walter Salles

Oscar prova que vitória de estrangeiros ainda é difícil

"Ainda Estou Aqui" pode ter vencido o Oscar de melhor filme internacional, mas ainda não trouxe o prêmio de melhor atriz que há anos é esperado pelo Brasil.

No Plano Geral, Flavia Guerra defende que Fernanda Torres entregou uma atuação "mais complexa" que a de Mikey Madison, vencedora do prêmio de melhor atriz no Oscar por "Anora". "Discordo da escolha. Se o Oscar não fosse para a Fernanda Torres, acho que é Demi Moore quem merecia."