Up após folia: Yasmin Brunet passa por novos procedimentos estéticos

Yasmin Brunet, 36, aproveitou o fim do Carnaval para realizar novos procedimentos estéticos.

O que aconteceu

A modelo compartilhou nesta última quinta-feira (6) em seu Instagram que aplicou botox nefertiti. O procedimento visa em relaxar a musculatura do pescoço e evitar as famosas 'pregas'. Ele é aplicado na linha da mandíbula, ajudando a contornar o rosto e oferecer um aspecto mais jovem.

Yasmin também aproveitou para retocar o preenchimento realizado em seu bumbum antes do Carnaval. "Ainda aproveitamos para dar um up no bumbum porque perdi muito quando emagreci", escreveu a famosa.