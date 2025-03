Thamiris chora por afastamento de sister, e Maike garante: 'Ela te perdeu'

A nutricionista ainda afirma que soube por Gracyanne sobre a mudança de quarto da atriz, algo que o representante comercial aconselhou que ela respeitasse. "Ela fez a escolha dela, também porque ela também passou por algo, saca? E acho que você tem que respeitar".

Maike disse para que Thamiris não se colocasse no papel de quem perdeu alguém. "A Vitória te perdeu. [...] Quantas vezes ela chorou aqui e você que estava com ela?", questionou.

Mesmo afirmando que respeitará o espaço de Vitória Strada, a carioca abriu o coração ao afirmar: "Eu estou triste, real"

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas