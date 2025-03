Sister critica revolta de gêmeo por veto: 'Pimenta nos outros é refresco'

Na manhã de hoje, Daniele comentou o episódio. "Falei pra Delma, que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Porque ele tava bem chateado em relação ao irmão ter ficado fora da festa", disse.

A ginasta lembrou que João Gabriel também já precisou vetar uma pessoa em sua Festa do Líder, e que João Pedro já indicou Vitória no 6º Paredão, quando era Líder. "Ele já vetou alguém da festa. E ela [Vitória] ainda só vetou ele da festa, não votou nele no paredão", avaliou Daniele.

Ele tem que entender que não é só fazer e achar que tá tudo bem; não querer ter a reação da pessoa Daniele Hypolito

