Com boneco de Fernanda Torres, Samara Felippo mostra Carnaval de Olinda

Samara Felippo, 46, compartilhou algumas fotos de seu Carnaval em Olinda, em Pernambuco.

O que aconteceu

A atriz curtiu a folia e até se fantasiou. No Instagram, nesta quinta-feira (6), exibiu alguns cliques do Carnaval, posando com uma plaquinha inusitada e uma peruca loira.

A famosa chamou a atenção dos fãs ao usar uma plaquinha escrita "aquela atriz". "Aquela atriz tem nome e sobrenome, com vocês, a atriz mais maravilhosa de todas, Samara Felippo", ressaltou uma seguidora. "Adorei, vou fazer uma para mim escrita 'sou prima daquela atriz'", indicou outra.