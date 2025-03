Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 8 a 15/3

Belisa conta para Ruth a história de Marco. Osmar exige que Chico trabalhe para ele, e Violeta reage contrariada. Roxelle não aceita o pedido de casamento de Gerson. Marco desvia mercadoria de uma entrega de Gerson. Jin e Tati fazem as pazes. Gerson leva Gigi para uma operação, e Marco e Rodolfo se preocupam. Osmar arma um novo golpe para Violeta. Violeta avisa a Cacá que não quer que Ana Lúcia influencie na vida de seu neto. Os pais de Jin exigem que Madalena demita o filho. Osmar conta seu novo plano para Tati. Jão pede para Madalena acompanhá-lo, com Edson, ao cartório. Neuza se emociona ao ver a certidão do filho alterada. Violeta e Osmar se casam.

Segunda-feira, 10 de março

Jão tenta falar com Madalena sobre o relacionamento deles. Nando reclama da implicância de Rosana com o irmão. Gerson abandona Gigi em um confronto com outro contraventor. Joyce confessa para Madalena sua paixão por Sebastian. Bernardo critica Yuki por forjar um romance com Sebastian. Silvia se incomoda ao descobrir que Madalena foi com Jão ao cartório. Rosana confronta Neuza. Nando compra anabolizantes de forma ilícita, sem o conhecimento de Miranda. Silvia vê a troca de olhares entre Madalena e Jão e fica incomodada. Rodolfo se encontra com Ruth. Osmar leva o documento assinado por Violeta para o advogado.

Terça-feira, 11 de março

O advogado explica para Osmar quando ele tomará posse dos bens de Violeta. Madalena sente ao saber que Jão vai comemorar com Silvia sua nova certidão. Ruth e Rodolfo se enfrentam. Gigi conversa com Marco sobre o que Gerson fez contra ele. Rodolfo diz a Marco que se encontrou com Ruth. Joyce se insinua para Sebastian. Silvia confessa a Yuki e Bernardo que se apaixonou por Jão. Cida convida Madalena para ser sua madrinha de casamento. Alberto se muda para o hostel de Tereza e Jayme. Hana insiste que a família de Jin convença o filho a voltar a cantar. Osmar e Tati se impressionam com o valor da conta de Violeta. Marco conhece Ruth. Silvia decide terminar com Jão.

Quarta-feira, 12 de março