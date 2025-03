Resumo novela 'Mania de Você' da semana: confira capítulos de 8 a 15/3

Mércia salva Molina e esconde o quadro roubado da família de Luma, deixando o empresário apavorado. Mavi declara admiração por Luma. Rodhes encontra Cristiano dormindo na calçada e o leva para o abrigo. Michele termina com Daniel. Mavi decide aceitar a proposta de Viola, e lhe transfere todo o seu patrimônio. Luma recebe um bilhete anônimo marcando um encontro no restaurante do resort e se surpreende ao chegar ao restaurante.

Segunda-feira, 10 de março

Molina pede perdão a Luma e tenta convencê-la a ser sua cúmplice contra Mavi e Viola. Iberê é abordado por dois capangas de Molina. Molina garante a Luma que rompeu com Mércia. Marcel e os amigos de Viola desaprovam sua aproximação com Mavi. Lorena não consegue falar com Iberê. Luma acusa Mavi de tê-la traído novamente. Berta deixa sua herança para Henriquinho. Luma encontra o diário de Molina. Magda nomeia seu filho Douglas o novo gerente administrativo do resort. Mércia alerta Molina para não se meter com Luma. Luma entrega o diário para Molina e sela sua parceria com o empresário.

Terça-feira, 11 de março

Molina manda Luma vigiar os passos de Mavi e Mércia. Mavi pede uma chance aos amigos de Viola para se redimir. Daniel fica arrasado ao ver Michele beijando Cristiano. Nahum diz para Mavi que Viola odeia o filho, e fica preocupado ao saber que Iberê está sumido. Depois de receber um poema de Sirlei, Berta decide encontrá-lo na praia. Mércia descobre que Molina se juntou a Luma. Molina diz a Mércia que, se ela devolver o quadro de arte, nada acontecerá com Mavi e Luma. Sirlei conta a Berta que Tomás é filho de Guga. Mavi fica surpreso ao saber por Luma que Iberê descobriu que Molina e Julius Eyer são a mesma pessoa.

Quarta-feira, 12 de março