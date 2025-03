Millie Bobby Brown lança novo filme a bordo de trio elétrico secreto em SP

Splash teve acesso ao alvará da festa, que terá capacidade limitada a 1.700 pessoas. De acordo com a Netflix, o evento é restrito a convidados. O local, um galpão que comporta um trio elétrico, está sendo mantido em sigilo, por segurança.

Além de Millie, também virão a São Paulo e participarão do evento os dois diretores e produtores do filme, Anthony e Joe Russo, mais conhecidos como Irmãos Russo. A dupla tem no currículo "Vingadores: Guerra Infinita" e "Capitão América: Guerra Civil", entre outros sucessos.

De acordo com a imprensa norte-americana, o orçamento de "The Electric State" foi de US$ 320 milhões (R$ 1,84 bilhões na cotação atual). Com este valor, o filme seria o 13º mais caro da história, atrás exatamente de "Vingadores: Guerra Infinita".

Millie Bobby Brown será Michelle, que se aventura pelo oeste dos EUA em busca de seu irmão mais novo Imagem: Divulgação

Os números são ainda mais expressivos quando comparados a outros filmes feitos para o streaming. Até aqui, os mais caros haviam sido "The Gray Man", também dos Irmãos Russo, e "Red Notice", ambos da Netflix, com investimentos de US$ 200 milhões cada.

Sobre o filme

"The Electric State" é um filme baseado em graphic novel homônima do sueco Simon Stålenhag. A história, ambientada em uma versão alternativa dos anos 1990, tem como protagonista a adolescente Michelle (papel de Millie Bobby Brown), que se aventura pelo oeste dos EUA em busca de seu irmão mais novo. A viagem é acompanhada por um robô inspirado em um desenho animado e um contrabandista com seu fiel escudeiro.