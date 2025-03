BBB: Maike coloca Vitória, Dani, Diego, Aline e Vinícius na Mira do Paredão

O que aconteceu

Logo após ter sua liderança consagrada, Maike fez suas escolhas. Ele colocou alvos em Vitória, Aline, Vinícius, Diego e Daniele.

Maike justificou as pulseiras de alvo como as pessoas que já votaram nele ou, de alguma forma, o ameaçavam na casa.

Mais cedo, ele contou aos gêmeos que pensa em indicar Vinícius diretamente para o Paredão. Maike fará sua escolha no domingo (9).

