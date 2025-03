Maike demonstra gratidão por Vitória após ganhar prova: 'Por causa dela'

Cogitando quem colocará Na Mira do Líder, Maike afirmou que não poderia mais indicar a sister. "Vitória me salvou lá na prova, né... E era 5 com ela. E pô, parte desse prêmio é justamente por causa dela. Aí vou colocar outra pessoa.

O brother afirmou que daria a pulseira para outra pessoa por quem tem carinho. "É alguém que eu não queria colocar, alguém que eu gosto... Mas pô, é do time deles. Vou trocar uma ideia, com o Gui".

